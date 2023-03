POL-FR: Teningen: Pkw-Aufbruch - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 18.03.2023, um 15:35 Uhr, ereignete sich in Kenzingen, Wiesenstraße, ein Verkehrsunfall, an welchem ein Pkw und ein Fahrradfahrer beteiligt waren. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Wie die Ermittlungen des Polizeirevier Emmendingen ergaben, befuhr der Fahrradfahrer zuvor die Breitenfeldstraße von der Offenburger Straße herkommend in Richtung ...

mehr