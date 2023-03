POL-FR: Freiburg: Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der BAB A5 mit mehreren Verletzten und hohem Sachschaden

Freiburg (ots) - LKR LÖ - Rheinfelden Am Samstagnachmittag, den 18.03.2023, teilten mehrere Anwohner und zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Rheinfelden einen Balkonbrand im 5. Stock eines Hochhauses im Fecampring in Rheinfelden mit. Die Angestellten der Stadtverwaltung eilten sofort in das Haus und verschafften sich Zutritt zum Balkon. Dort bekämpften sie das Feuer mit mehreren Feuerlöschern und ...

mehr