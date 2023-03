Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Häusern: Motorradfahrer kollidiert mit Leitplanke - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, 18.03.2023, ist auf der B 500 zwischen Häusern und Blasiwald ein Motorradfahrer in eine Leitplanke geprallt. Gegen 15:30 Uhr war der 26-Jährige in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen. Durch die Kollision dürfte sich der Motorradfahrer eine Frakturverletzung am Bein zugezogen haben. Er kam mit dem Rettungsdient in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Motorrad liegt bei rund 3000 Euro.

