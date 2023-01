Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bönen - zwei Wohnungseinbrüche - Täter hebelten Terrassentüren auf

Bönen (ots)

Am Donnerstag (12.01.2023) brachen unbekannte Täter in zwei Wohnungen in Bönen ein.

Zwischen 15.15 Uhr und 18.30 Uhr hebelten sie eine Terrassentür zu einer Hochparterrewohnung am Hellweg auf. Sie durchsuchten alle Räume und entwendeten Bargeld.

In der Zeit von 16.30 Uhr bis 17.25 Uhr brachen die Unbekannten eine Terrassentür an der Steinstraße auf. Auch hier wurden sämtliche Räume durchsucht. Zu möglicher Beute liegen noch keine Angaben vor.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in beiden Fällen bitte an die Polizei in Kamen unter 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell