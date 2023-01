Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Täter gelangten über die Terrasse in Wohnung

Unna (ots)

Bisher unbekannte Einbrecher drangen am Donnerstag (12.01.2023) in ein Haus am Platanenweg ein.

In der Zeit zwischen 12.45 Uhr und 19.15 Uhr brachen sie die Terrassentür auf und durchsuchten die Erdgeschosswohnung. Angaben über mögliches Diebesgut liegen noch nicht vor.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell