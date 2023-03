POL-FR: Waldshut-Tiengen: Spinde im Krankenhaus aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Freitagabend, 17.03.2023, sind in der Hauptstraße von Murg zwei Motorroller kollidiert. Vier Personen wurden leicht verletzt. Gegen 22:10 Uhr war ein 18-jähriger mit einem 80er-Roller nach links in die Kirchstraße eingebogen. Ein nachfolgender 16-jähriger Jugendlicher auf einem kleineren Motorroller prallte in die Seite des abbiegenden Rollers. Die beiden Fahrer sowie zwei Mitfahrer verletzten sich ...

