Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Zwei Motorroller kollidieren - vier Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 17.03.2023, sind in der Hauptstraße von Murg zwei Motorroller kollidiert. Vier Personen wurden leicht verletzt. Gegen 22:10 Uhr war ein 18-jähriger mit einem 80er-Roller nach links in die Kirchstraße eingebogen. Ein nachfolgender 16-jähriger Jugendlicher auf einem kleineren Motorroller prallte in die Seite des abbiegenden Rollers. Die beiden Fahrer sowie zwei Mitfahrer verletzten sich leicht. Ein Verletzter musste ins Krankenhaus. Nach dem Unfall versteckte der 18-jährige zunächst seinen Roller vor der Polizei. Die Gründe hierfür dürften im Nichtvorhandensein eines Führerscheines und der unberechtigten Nutzung des Rollers gelegen sein. Die Polizei ermittelt gegen beide Fahrer. Der entstandene Sachschaden liegt bei insgesamt rund 500 Euro.

