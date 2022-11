POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

Wegberg (ots) - Am vergangenen Samstag (26. November), zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, öffneten unbekannte Täter den Kofferraum eines PKW, der in der Straße An der Gracht abgestellt war. Hieraus entwendeten sie einen Tablet Computer. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

