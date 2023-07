Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen

Waldshut: Motorrollerfahrer nach Sturz verletzt

Am Freitag, den 14.07.2023 gegen 15:45 Uhr stürzte der Fahrer eines Motorrollers in der Konstanzer Straße und verletzte sich dabei schwer. Der 64-jährige Fahrer eines Motorrollers fuhr auf der Konstanzer Straße in Richtung Tiengen. Die vor ihm fahrenden Fahrzeuge mussten aufgrund des Verkehrsflusses abbremsen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es beim 64-jährigen Fahrer des Motorrollers zu einem Fahrfehler und er überschlug sich mit dem Fahrzeug. Dabei zog er sich erhebliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden.

