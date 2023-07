Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Parkplatzschranke mutwillig beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Freitag, 14.07.2023, 17.00 Uhr bis Montag, 17.07.2023, 07.30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter in der Luisenstraße 1 eine Schranke eines Mitarbeiterparkplatzes, indem diese wohl unter großem Kraftaufwand verbogen wurde. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666980, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.

