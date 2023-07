Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Regenfallrohre gestohlen

Bergneustadt (ots)

Auf Kupfer hatten es Diebe abgesehen, die in Bergneustadt an zwei Gebäuden Regenfallrohre gestohlen haben. Dabei machten sich die Diebe den Umstand zunutze, dass die Regenfallrohre lediglich ineinander gesteckt und nicht durch Verschraubungen gesichert waren. Die Taten in der Kölner Straße und der Kirchstraße wurden jeweils am Dienstagmorgen (25. Juli) entdeckt und vermutlich in der Nacht zum Dienstag begangen.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

