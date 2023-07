Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Verkehrsunfall auf der B9

Bild-Infos

Download

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 24.07.2023, gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 32-jähriger Mann aus Nierstein mit seinem Pkw die B9 von Worms kommend in Richtung Frankenthal. In der Höhe der Abfahrt Rheinufer 1 wollte er von der linken auf die rechte Fahrspur wechseln und verlor augenscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Leitplanke. Hierbei wurde sein Pkw stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell