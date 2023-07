Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr

Schifferstadt (ots)

Zu gleich zwei gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr kam es am vergangenen Wochenende im Bereich Schifferstadt. Im Bereich einer Bushaltestelle des Paul-von-Denis-Gymnasiums spannten unbekannte Täter am späten Freitagabend ein Seil über die Fahrbahn. Zeugen vor Ort wurden durch einen lauten Knall aufmerksam, welches ein Fahrzeug durch das Durchfahren des Seils verursacht hatten. Im Anschluss habe sich das Fahrzeug entfernt. Die Polizei Schifferstadt sucht nun nach dem Eigentümer/Fahrer oder auch anderen Insassen dieses Fahrzeuges. Auch mögliche andere Hinweisgeber können sich unter Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt wenden.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hoben unbekannte Täter in der Bahnhofstraße einen Gully-Deckel aus der Fahrbahn und warfen diesen circa 50 Meter weiter auf den Gehweg. Glücklicherweise kam hier kein Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Durch die vor Ort eingesetzten Beamten wurde der Gully-Deckel wieder an seinen ursprünglichen Ort verbracht und die Gefahr somit beseitigt. Auch sucht die Polizei nach möglichen Hinweisen, die telefonisch unter 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) abgegeben werden können.

