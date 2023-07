Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Rathaus

Dudenhofen (ots)

Am 24.07.2023 gegen 00:18 Uhr beobachteten Zeugen zwei bislang unbekannte Täter am Konrad-Adenauer-Platz im Bereich der Haupteingangstür des Rathauses und informierten die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass die Haupteingangstür gewaltsam geöffnet worden war. Das Gebäude wurde umstellt und durchsucht. Im Inneren konnten keine Personen angetroffen werden. Die Täter versuchten, eine weitere Tür im Inneren aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Außerdem wurden einige Schränke durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Wer hat zur Tatzeit im Bereich des Konrad-Adenauer-Platzes etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

