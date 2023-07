Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Bobenheim-Roxheim) - Falschfahrer auf der B9

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am 23.07.2023, gegen 22.00 Uhr, wurde gemeldet, dass sich in Höhe Bobenheim-Roxheim, ein Falschfahrer befinden solle, dieser würde die B9 von Worms kommend in Richtung Frankenthal auf der falschen Fahrbahn befahren. Durch die eingesetzte Streife konnte kein Falschfahrer festgestellt werden. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

