Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit Personenschaden

Speyer (ots)

Am 22.07.2023 um 22:24 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in Höhe des Bademaxx in Speyer. Der vorausfahrende Fahrzeugführer eines BMW musste am dortigen Zebrastreifen verkehrsbeding anhalten. Der nachfolgende Fahrer eines Hyundai bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Vorausfahrenden auf. Dadurch wurde der Fahrzeugführer des BMW, sowie dessen Beifahrerin leicht verletzt. Die beiden Verletzten wurden zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug des 18-jährigen Verursachers aus Lingenfeld musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in der Geibstraße wurde für ca. 30 Minuten vollgesperrt und musste gereinigt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7500 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell