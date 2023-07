Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in Dannstadt-Schauernheim

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag, dem 21.07.2023 zwischen 13.30 und 16.30 Uhr in Dannstadt-Schauernheim. In diesem Zeitraum stellte die 51-jährige Geschädigte ihren Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Hauptstraße, Höhe der Hausnummer 12, ab. Bei ihrer Rückkehr musste sie einen massiven Schaden an der linken Fahrzeugseite, mit einer Schadenshöhe von mindestens 3000 EUR, feststellen. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

