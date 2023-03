Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Gestern zwischen 12.30 Uhr und 14.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Straßenrand geparkten grauen VW Golf an der vorderen linken Seite. Der Verursacher fuhr nach ersten Ermittlungen mit seinem Fahrzeug den Deegfelder Weg aus Richtung Altendorfer Ring und kollidierte in Höhe der Hausnummer 88 mit dem geparkten VW. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden, welcher auf etwa 1000 Euro geschätzt wird, zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell