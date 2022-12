Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 11:00 Uhr und Mittwoch 09:00 Uhr wurde in Ditzingen in der Leonberger Straße, vor einer Gaststätte am Ortsrand in Richtung Leonberg-Höfingen, ein Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Die bislang unbekannten Täter flexten den Automaten vermutlich auf und entwendeten anschließend die enthaltenen Zigarettenpackungen. Bargeld befand sich keines im Automaten, da an diesem lediglich Kartenzahlung möglich ist. Der Wert des Diebesguts und der entstandene Sachschaden können derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Tel. 07156 4352-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell