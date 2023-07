Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Alkoholisierter Mann bedroht Personengruppe mit Messer

Speyer (ots)

Am 23.07.2023 gegen 23.55 Uhr sprach ein 19-jähriger Mann in der Dr.-Eduard-Orth-Straße eine 7-köpfige Personengruppe in aggressiver Weise an. Im Verlauf des Gesprächs zog der 19-Jährige ein Messer und drohte der Gruppe damit. Ein Teil der Gruppe schloss sich in einem Auto ein, ein 17-Jähriger rannte davon. Der 19-Jährige nahm die Verfolgung auf und bedrohte ihn weiter. Nach wenigen Metern ließ der Verfolger von dem 17-Jährigen ab. Die Polizei konnte den 19-Jährigen im Rahmen der Fahndung stellen. Er hatte kein Messer mehr bei sich. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich zudem heraus, dass der 19-Jährige vor der Auseinandersetzung mit seinem Fahrrad derart in Schlangenlinien fuhr, dass er mehrfach stürzte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

