Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fazit der Fahrradkontrollwoche der Polizeiinspektion Speyer

Speyer (ots)

In der Woche vom 17.07.2023 bis einschließlich 23.07.2023 führte die Polizeiinspektion Speyer eine Fahrradkontrollwoche durch. Die Verkehrssicherheit, aber vor allem die Verhinderung von Fahrraddiebstählen standen diesmal im Fokus der Beamten.

Am 17.07.2023 fiel der Startschuss für die Durchführung von Fahrrad- und Verkehrskontrollen, die über die Wochentage verteilt im Stadtgebiet Speyer stattfanden. Dabei standen nicht nur Radfahrer, sondern auch Autofahrer im Fokus, um Gefahren für schwächere Verkehrsteilnehmer abzuwenden. Die Kontrollen fanden an von Radfahrenden stark frequentierten Stellen mit den Schwerpunkten "Falsche Radwegbenutzung", "Fahren auf dem Gehweg", "Ablenkung durch Mobiltelefone" und "Gehörschädigung" statt. Kontrolliert wurden u.a. die Maximilianstraße, die Wormser Straße, die Fritz-Ober-Straße, die Otto-Mayer-Straße, die Bahnhofstraße, die Wormser Landstraße, die Bahnhofstraße, der Fußweg am Eselsdamm, die Spaldinger Straße und die Dudenhofer Straße. Ein weiterer Schwerpunkt waren Kontrollen von Schülerinnen und Schülern am Doppelgymnasium und in der Maximilianstraße. Hier ging es darum, das Gefahrenbewusstsein der Jüngsten zu schärfen und ihnen einen sicheren Schulweg zu ermöglichen. Die Beamten sensibilisierten die Kinder für die Bedeutung von Diebstahlschutz am Fahrrad und die Sinnhaftigkeit des Tragens eines Schutzhelmes. Am Mittwoch, den 19.07.2023 zwischen 12:00 Uhr und 15:30 Uhr bauten Beamte der Polizei Speyer und der Zentralen Prävention Ludwigshafen gemeinsam mit lokalen Netzwerkpartnern (ADFC, Fahrradbeauftragter der Stadt Speyer) einen Infostand in der Maximilianstraße auf. Hier konnten sich Interessierte zum einen über Unfall- und Diebstahlprävention informieren. Zum anderen begleiteten Polizeibeamte einen Rauschbrillenparcours, um für die Gefahren von Alkohol und Drogen zu sensibilisieren. Viele Besucher absolvierten den Parcours und wurden anschließend mit einem kleinen Geschenk belohnt.

Im Anschluss konnten die Teilnehmer ihr Fahrrad von der Polizei auf Verkehrssicherheit überprüfen lassen.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Mannheim codierte an diesem Tag zahlreiche Fahrräder, um Diebstähle zu verhindern und die Aufklärungsquote bei Diebstählen zu erhöhen.

Am Freitag, den 21.07.2023 wurde die Fahrradschablone mit dem Slogan " Angeschlossen? Ihre Polizei Speyer" an einigen Brennpunkten in Speyer eingesetzt. Ziel der Aktion ist es, Fahrradbesitzer für die Notwendigkeit eines wirksamen Diebstahlschutzes zu sensibilisieren.

Insgesamt wurden

246 Radfahrende und 15 Kraftfahrzeugfahrende kontrolliert. In 15 Fällen waren die Fahrräder nicht verkehrssicher, vorrangig aufgrund fehlender bzw. defekter lichttechnischer Einrichtungen. 41 Radfahrende befuhren den Radweg in nicht vorgeschriebene Richtung bzw. waren verbotswidrig auf dem Gehweg/Fußgängerweg unterwegs. Acht Verkehrsteilnehmer nutzten während der Fahrt ein Mobiltelefon oder Kopfhörer. 1 PKW-Fahrer fuhr ohne den erforderlichen Sicherheitsgurt. Zweimal wurde ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Ein hochwertiges Fundfahrrad wurde sichergestellt und sucht noch seinen Besitzer (Marke Cube Modell: Reaction Pro -Bild angehängt).

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell