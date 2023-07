Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nicht auf falsche TWL-Mitarbeiter hereingefallen

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag, 06.07.2023, klingelte ein falscher TWL-Mitarbeiter bei einer Seniorin in der Kornackerstraße und behauptete, er müsse einen Wasserschaden im Haus beheben. Sie ließ ihn zunächst herein, wurde jedoch sehr schnell skeptisch und verwies den Mann resolut aus ihrer Wohnung. Hierbei bemerkte sie, dass bereits ein weiterer Mann vor der Tür gewartet hatte. Auch er flüchtete. Der Enkel der Seniorin, der in diesem Moment zufällig am Haus vorbeikam, verfolgte einen der Männer auf Zurufe seiner Großmutter. Er verlor ihn jedoch aus den Augen, als der Täter in der Hauptstraße in einen silbernen VW einstieg und wegfuhr.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 30-40 Jahre, kräftig, ohne Bart und mit einer dunklen Jacke, dunkler Umhängetasche und weißem Basecap bekleidet. Er habe akzentfrei deutsch gesprochen.

Sie haben den Vorfall in der Kornackerstraße beobachtet oder können weitere Angaben zum Täter oder seinem Fluchtfahrzeug machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell