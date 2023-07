POL-PPRP: Über Monate Waren gestohlen

Ludwigshafen (ots) - Am 05.07.2023, gegen 16 Uhr, bemerkte ein 53-Jähriger, wie ein bislang Unbekannter versuchte durch ein offen stehendes Fenster in seine Wohnung in der Friedrichstraße einzudringen. Als er den Mann daraufhin ansprach, flüchtete dieser. Der 53-Jährige verständigte die Polizei. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Unbekannte bislang jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Der ...

