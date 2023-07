Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall in der Saarlandstraße

Ludwigshafen (ots)

Ein 17-jähriger Fahrradfahrer missachtete am 06.07.2023, gegen 07:50 Uhr, in der Saarlandstraße eine rote Ampel und es kam zum Unfall mit einem gerade in den Adlerdamm abbiegenden Sattelschlepper. Der Jugendliche stürzte und wurde leicht verletzt. Der LKW setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte der Fahrer oder die Fahrerin den Unfall wegen der Größe des Fahrzeugs nicht bemerkt haben.

