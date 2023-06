Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Wer kennt den Mann?

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 10.02.2023 entwendeten Unbekannte einer 79-jährigen Recklinghäuserin die Geldbörse aus ihrer Handtasche. Dies geschah in einem Lebensmittelgeschäft am Lörhof in der Stadtmitte. In der Geldbörse befand sich u.a. auch ihre EC-Karte. Die EC-Karte wurde am gleichen Tag, gegen 11 Uhr, an einem Bankautomaten im Palais Vest in Recklinghausen eingesetzt. Die Fotos des Mannes, der Geld von dem Konto der Recklinghäuserin abhob, finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/108073

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise ninmmt die Kripo unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell