Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: 10-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall auf der Hubertusstraße am Donnerstag um 13.35 Uhr, wurde ein Kind leicht verletzt. Rettungskräfte brachten den 10-jährigen Recklinghäuser zur weiteren Abklärung, in Begleitung der Mutter, in ein Krankenhaus. Es entstanden Sachschäden an den beiden Fahrzeugen. Der Junge war zuvor mit seinem Fahrrad auf dem Geh- und Radweg unterwegs, als er etwa in Höhe des Hellbachs die Straße querte. Dabei fuhr er in die Seite des Wagens eines 66-jährigen Gladbeckers, der auf der Hubertusstraße unterwegs war. Der 10-Jährige stürzte und verletzte sich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell