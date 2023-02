Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Bockenem (bla):

In dem Zeitraum von der Nacht des 24.02.23, 23:00 Uhr bis zum Morgen des 25.02.23, 09:40 Uhr ereignete sich in Bockenem in der Wasserstraße ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. An der Unfallstelle wurde ein grauer VW Golf ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in Richtung Schlangenweg abgestellt. Als der Eigentümer um 09:40 Uhr zu seinem Fahrzeug kommt, stellt er fest, dass die hintere linke Seite, hintere Fahrertür, Radkasten und hinterer Stoßfänger über eine Länge von 95 cm und einer Höhe von ca. 15 cm zerkratzt und teilweise leicht eingedellt ist. der Schaden beläuft sich auf etwa 1000.-EUR. Der Verursacher hat sich weder bei dem geschädigten gemeldet oder eine Nachricht am beschädigten Kraftfahrzeug hinterlassen, sodass ein unerlaubtes Entfernen vom Unfallort angezeigt worden ist.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann oder selbst Beobachtungen dazu getätigt hat, meldet sich bitte bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010.

