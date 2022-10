LPI-GTH: Überschlagen

Emleben (Landkreis Gotha) (ots) - Ein zunächst Unbekannter brach in der zurückliegenden Nacht in das Indoorspieleland in der Pfauseeallee ein. Dies blieb jedoch nicht unbemerkt und so informierten Zeugen die Polizei. Es kamen mehrere Funkstreifenwagen und der Polizeihubschrauber zum Einsatz und so konnte der Täter am Tatort vorläufig festgenommen werden. Der 33-Jährige wurde anschließend zur Polizeidienststelle nach ...

mehr