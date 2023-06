POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 26. Kalenderwoche

Wassenberg (ots) - Zwischen Mitternacht und 06.50 Uhr stahlen Unbekannte am Donnerstag (22. Juni) einen grünen VW California, an dem Viersener Kennzeichen (VIE-) angebracht waren. Das Fahrzeug stand in der Straße Am Neumarkt auf einem frei zugänglichen Parkplatz. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

