Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gasflaschen aus Getränkemarkt entwendet

Zeugen gesucht

Wegberg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (22. Juni) gelangte ein bislang unbekannter Mann auf den Außenlagerplatz eines in der Straße Am Bahnhof ansässigen Getränkemarktes und stahl dort aus einem Lagerregal zwei Propangasflaschen. Er entfernte sich zunächst und kam kurz darauf mit einem zweiten unbekannten Täter zurück. Auf Videoaufzeichnungen ist zu erkennen, wie einer der Männer erneut über den Außenlagerzaun klettert und seinem Begleiter zwei weitere Gasflaschen angibt. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Der Tatzeitraum lag zwischen 04.40 Uhr und 04.45 Uhr. Der erste Täter trug einen hellen Kapuzenpullover, eine helle Jogginghose mit dunklem Streifen, ein dunkles Basecap sowie dunkle Turnschuhe. Sein Komplize war gleich gekleidet, sein Basecap war allerdings hell. Personen, die im Bereich des Getränkemarkts zum in Rede stehenden Tatzeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell