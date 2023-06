Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Feuerwehr und Polizei rückten am Morgen des 21. Juni (Donnerstag) gegen 09.20 Uhr zu einem Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses an der Heerstraße aus. Vermutlich auf Grund eines technischen Defekts war im Keller des Wohnhauses ein elektronisches Gerät in Brand geraten. Die Feuerwehr musste mehrere Hausbewohner über ihre jeweiligen Balkone aus dem Haus evakuieren und löschte anschließend die Flammen. Personen kamen nicht zu Schaden. Am Gebäude entstand leichter Sachschaden.

