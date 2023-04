Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Person kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Kamp-Lintfort (ots)

Am Dienstag gegen 20:00 Uhr meldete eine Zeugin Hilferufe aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schulstraße in Kamp-Lintfort. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung konnte Rauchaustritt aus einem Fenster im ersten Obergeschoß des Hauses festgestellt werden. Als die Beamten sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafften, war das Betreten der Wohnung aufgrund starker Flammen und massiver Rauchentwicklung nicht mehr möglich. Bei den Löscharbeiten wurde durch die Feuerwehr eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden. Die Identität der Person ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identifizierung des Verstorbenen übernommen.

