POL-LB: Magstadt: Porsche-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag um 18:41 Uhr befuhr ein 48-jähriger Lenker eines Porsche die Alte Stuttgarter Straße (Kreisstraße 1005) von Magstadt kommend in Fahrtrichtung Sindelfingen. Vermutlich auf Grund eines medizinischen Notfalls kam der Fahrer auf der Landesstraße 1189 auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Kurvenleittafel und anschließend mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Porsche abgewiesen und kam im Grünstreifen zum Unfallendstand. Der Fahrer wurde auf Grund seines Gesundheitszustandes durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 75.000 Euro. Bis zum Abschluss der Unfallaufnahme musste die Straße für circa zwei Stunden voll gesperrt werden, wodurch ein leichter Rückstau entstand.

