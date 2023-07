Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Großniedesheim) - Umweltstraftat

Großniedesheim (ots)

Durch einen Zeugen wurde gemeldet, dass auf dem Feldweg zwischen Großniedesheim und Bobenheim-Roxheim, am sogenannten Hollergraben, mehrere Kanister mit Altöl durch einen bislang unbekannten Täter illegal entsorgt wurden. Die Tatzeit dürfte zwischen dem 21.07.2023 und dem 23.07.2023 liegen. Insgesamt wurde eine Menge von ca. 100 Litern Altöl festgestellt, welche durch das zuständige Ordnungsamt entsorgt wurden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

