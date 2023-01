PP Ravensburg: 74-jährige Frau aus Eriskirch-Mariabrunn vermisst

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen Einbruch in Restaurant - Täter bedient sich an Essen und Geld Ein Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag eine Scheibe zu einem Restaurant in der Paulinenstraße eingeworfen und sich dann an Getränken, Speisen und der Kasse bedient. Mit einem Stein zerstörte er die Verglasung des Lieferanteneingangs und öffnete so die Tür. Er aß und trank, nahm sich rund 100 Euro aus ...

