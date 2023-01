Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Krauchenwies

Drei Schwerverletzte nach Frontalkollision - beide Fahrzeuglenker ohne Führerschein unterwegs

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Göggingen und Inzigkofen am Montagabend gegen 22.15 Uhr wurden drei Personen schwer verletzt. Auf glatter Fahrbahn geriet der 29-jährige Fahrer eines Audi auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem 33 Jahre alten VW-Lenker. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Pkw von der Fahrbahn geschleudert und kollidierten jeweils mit einem Baum. Ein Rettungsdienst brachte den Audi-Fahrer und seinen Beifahrer sowie den VW-Fahrer zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Pkw, Einsatzkräfte der Feuerwehr reinigten die Fahrbahn von auslaufenden Betriebsstoffen. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass beide Fahrzeuglenker ohne Führerschein unterwegs gewesen sind. Gegen sie wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Darüber hinaus musste der Unfallverursacher eine Blutprobe abgeben. Ein Drogenvortest schlug bei ihm auf Kokain und Cannabis an. Sollte die Blutuntersuchung den Konsum bestätigen, muss er mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Mengen

Lkw kollidiert mit Baum - Äste beschädigen Pkw

Beim Rangieren ist am Montagabend ein Lkw-Fahrer auf einem Parkplatz in der Dammstraße mit einem Baum kollidiert. Infolge der Kollision brachen die Äste der Baumkrone ab und beschädigten beim Herunterfallen einen geparkten Renault. Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden von rund 8.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ostrach

Lkw kommt von Fahrbahn ab

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr ein 33-Jähriger zwischen Ostrach und Bernweiler mit seinem Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt, am Lkw entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Die L 286 musste während der Bergungsmaßnahmen, für die ein Autokran eingesetzt wurde, zeitweise gesperrt werden.

Bad Saulgau

Eisplatte löst sich von Anhänger - Polizei sucht nach Unfall Zeugen

Während der Fahrt ist am Montag gegen 11.15 Uhr auf der L 283 zwischen Bad Saulgau und Fulgenstadt eine Eisplatte von der Plane eines Anhängers heruntergefallen und hat die Windschutzscheibe eines entgegenkommen Mercedes getroffen. Während die Autofahrerin mit dem Schrecken davonkam, entstand an ihrem Fahrzeug durch die gerissene Frontverglasung ein Sachschaden von rund 750 Euro. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer, von dessen Anhänger sich die Eisplatte gelöst hatte, setzte die Fahrt derweil fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat den Unfall aufgenommen und nimmt Hinweise zu dem unbekannten Unfallverursacher unter Tel. 07581/482-0 entgegen. Achten Sie bei entsprechender Witterung stets vor Fahrtantritt darauf, dass Ihr Fahrzeug und gegebenenfalls Anhänger frei von Schnee und Eis sind, damit eine freie Sicht besteht und andere Verkehrsteilnehmer nicht durch herunterfallender Eis- und Schneeplatten gefährdet oder gar verletzt werden.

Sigmaringen

13-Jähriger wird von Hund gebissen

Ein 13-Jähriger wurde am Montag gegen 15.45 Uhr an der Donau im Bereich der Konviktstraße von einem Hund gebissen. Der Junge wurde von dem Biss leicht am Arm verletzt, einer ärztlichen Behandlung vor Ort bedurfte es jedoch nicht. Da der 13-Jährige den Sachverhalt erst später mitteilte, ist der Hundehalter bislang nicht bekannt. Die Polizeihundeführerstaffel in Pfullendorf hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und nimmt Hinweise zum Hundehalter unter Tel. 07552/2016-0 entgegen. Bei dem Tier soll es sich um einen Rotweiler gehandelt haben.

Veringenstadt

PKW kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Eine 58-jährige Autofahrerin ist am Montagabend gegen 21.45 Uhr auf der B32 zwischen Veringenstadt und Hermentingen von der Fahrbahn abgekommen. Die Renault-Lenkerin verlor auf der glatten Fahrbahn in einer in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und überschlug sich. Während an dem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.500 Euro entstand, blieb die 58-Jährige unverletzt.

Inzigkofen

Auto gerät bei Schneeglätte ins Rutschen

Der 30-jährige Fahrer eines Peugeot ist am Montag gegen 21.30 Uhr auf der B 313 in Richtung Vilsingen auf schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen geraten und von der Straße abgekommen. Der 55-jährige Beifahrer verletzte sich infolge des Unfalls leicht und wurde durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um des Peugeot, an dem ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

Sigmaringen

Brand von Heizungsanlage

Zu einem Heizungsbrand rückten am Montagmorgen gegen 10.15 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in die Bahnhofstraße aus. In dem Keller eines Privatgebäudes begann aufgrund eines Defekts begann das Bedienelement einer Heizung zu schmoren, wodurch im weiteren Verlauf die Heizung zu brennen begann. Die Feuerwehr löschte den Brand schnell, sodass dieser nicht auf das Gebäude übergreifen konnte. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro beziffert.

Ostrach

Rußpartikelfilter aus Wohnmobilen ausgebaut und gestohlen

Zwischen dem 01.10.2022 und dem 16.01.2023 wurden auf einem Firmenstellplatz in Mettenbuch an mehreren Wohnmobilen Rußpartikelfilter ausgebaut und gestohlen. zu vermehrten Diebstählen von Rußpartikelfiltern. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen der insgesamt rund 20 Diebstähle und nimmt Hinweise unter Tel. 07552/2016-0 entgegen. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

