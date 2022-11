Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: mindestens 13 Autos beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend trieben noch unbekannte Täter zwischen 21.00 Uhr und 22.45 Uhr in der Sommerhofenstraße und auf dem Parkplatz der dortigen Halle ihr Unwesen. Mindestens 13 Autos, die entlang der Straße bzw. auf dem Parkplatz abgestellt worden waren, wurden durch noch unbekannte Täter beschädigt. In den meisten Fällen rissen die Unbekannten einen Scheibenwischer der PKW ab. Teilweise wurde auch der Lack zerkratzt. Bei den Fahrzeugen, an denen am Donnerstagabend Beschädigungen festgestellt wurden, handelt es sich um einen Ford, einen Peugeot, einen Renault, einen Seat, einen BMW, zwei Audi, zwei VW und vier Mercedes. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0, beim Polizeirevier Sindelfingen zu melden.

