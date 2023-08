LPI-GTH: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Pennewitz (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinter befuhr in den späten Abendstunden des gestrigen Tages die B88 von Jesuborn in Richtung Pennewitz. Auf einer Geraden kam der 19-Jährige aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend frontal mit einem Baum. Der Fahrzeugführer verletzte sich und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ...

