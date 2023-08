Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wechselgeldbetrug- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Der Ilmenauer Polizei wurden zwei Fälle von sogenanntem Wechselgeldbetrug bekannt, welche sich am 02. August ereigneten. In einem Geschäft für Hörgeräte in der Schwanitzstraße wurde der Verkäufer bei Herausgabe des Wechselgeldes derart abgelenkt, dass ein Beuteschaden von 50 Euro entstand. Die Täterin kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 30 Jahre alt -leicht bräunliche Hautfarbe -dunkle Haare zu Pferdeschwanz gebunden bis etwa Rückenmitte -starker ausländischer Akzent, möglicherweise arabisch -170-180 cm groß -füllige Statur -hellbeige Strickjacke, darunter dunkles T-Shirt -braune Umhängetasche.

Die unbekannte Frau war in Begleitung zweier Jungen, im Alter von ungefähr 3-4 Jahren (Bezugsnummer zum Sachverhalt: 0200360/2023). In einem Friseursalon der Straße "Mühltor" erlangte eine weitere unbekannte Frau mit gleichgelagerter Begehungsweise 100 Euro. Die Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: - ca. 50 Jahre alt -165 - 170 cm groß -Normale Statur -Kopftuch -der deutschen Sprachen offenbar nicht mächtig. -bekleidet mit einer Jacke in unbekannter Farbe (Bezugsnummer zum Sachverhalt: 0200869/2023).

In beiden Fällen wollten die Täterinnen mit einer 200-Euro-Banknote bezahlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten oder deren Aufenthaltsort machen können. Personen, die im Zusammenhang mit den Sachverhalten verdächtige Wahrnehmungen getätigt haben, werden gebeten sich unter Angabe der Bezugsnummer mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell