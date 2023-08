Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Mittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B87. Ein 60-jähriger Fahrer eines VW fuhr von Stadtilm in Richtung Großhettstedt, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kollidierte anschließend mit einer Leitplanke. Am VW entstand unfallbedingter Sachschaden in geschätzter Höhe von 25.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell