LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro entstand gestern bei einem Verkehrsunfall. Ein 71-jähriger Fahrer eines Dacia befuhr die Mühlhäuser Straße stadteinwärts und wollte nach links in die Amrastraße einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 68-jähriger Fahrer eines Daimler, der die Mühlhäuser Straße in Richtung Stregda befuhr. Personen verletzten sich nicht. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

mehr