LPI-GTH: Schwer verletzt

Ilmenau (ots) - In einen Blumenladen in der Lindenstraße drangen ein oder mehrere Unbekannte in der Zeit zwischen dem 05. August, 12.15 Uhr und heute Morgen, 07.20 Uhr ein. Entwendet wurde eine geringe Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0204224/2023) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: ...

