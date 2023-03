Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Glück hatte ein Autofahrer am Samstagabend in der Karlsruher Südstadt, als er mit seinem Pkw mit einer Straßenbahn kollidierte.

Nach derzeitigem Erkenntnissen befuhr der 34-jährgige Skoda-Fahrer gegen 19:00 Uhr die Rüppurrer Straße in Fahrtrichtung Werderstraße. In der Folge bog dieser wohl kurz vor der Haltestelle Werderstraße nach links in den parallel verlaufenden Gleisbereich ab und übersah hierbei eine von hinten heranfahrende Straßenbahn. Im direkten Anschluss stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Der Gesamtsachschaden kann auf etwa 3.000 Euro geschätzt werden.

