Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In den Gegenverkehr gefahren

Friedrichroda / LK Gotha (ots)

Am Montagmittag gegen 12:15 Uhr verursachte ein 78jähriger Gothaer mit seinem Skoda einen folgenschweren Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher geriet in einer Rechtskurve in Höhe des Klinikums Friedrichroda auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Sattelauflieger. Der Skodafahrer kollidierte mit dem Unterfahrschutz des Aufliegers. Hierbei zog sich der 78jährige leichte Verletzungen zu, welche im angrenzenden Klinikum behandelt wurden. Am Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15000,- EUR. Am Sattelauflieger war der Schaden mit ca. 2000 EUR ehr gering. Auf der Reinhardtsbrunner Straße in Friedrichroda kam es für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen. (ri)

