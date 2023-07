Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Geburtstagparty in Handschuhsheim lief aus dem Ruder

Heidelberg (ots)

Auf Grund lauten Partylärms fuhr am Samstag gegen 22:30 Uhr eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Nord in den Dossenheimer Weg. Im Gewann Hillig in Handschuhsheim wurde die Streife schließlich fündig. Eine große Anzahl an Jugendlichen hatte sich rund um ein Gartengrundstück versammelt, auf welchem augenscheinlich eine Geburtstagparty mit lauter Musik stattfand. Als die Polizisten ausstiegen, wurden sie mit polizeifeindlichen Parolen empfangen. Die 16-jährige Veranstalterin bat die Polizei sogleich um Hilfe, da eine große Zahl ungeladener Gäste auf ihrer Party erschienen war und ihr die Situation über den Kopf wuchs. Als sich die Polizisten an die Feiernden wandten, rannten plötzlich ungefähr 40 Jugendliche davon. Allerdings wurde durch ihre Flucht der Holzzaun eines Nachgrundstücks schwer beschädigt. Es entstand ein Schaden von knapp 500 Euro.

Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ein.

