Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen: Betrunken im Straßenverkehr - Widerstand bei Festnahme

Leimen (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt am Samstagnachmittag gegen 16:15 Uhr wurden Beamte auf eine 43-jährige Mercedes-Fahrerin aufmerksam, die mit Schlangenlinien in der Theodor-Storm-Straße unterwegs war. Beim Abbiegevorgang in die Bahnhofstraße ist die Pkw-Führerin zudem mit dem hinteren Reifen über den Bordstein gefahren. Aufgrund der Fahrunsicherheit wurde die Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten nahmen einen starken Alkoholgeruch wahr. Mit einem freiwilligen Atemalkoholtest war die Frau einverstanden, konnte ihn aber nicht durchführen, da sie dazu nicht mehr in der Lage war. Im Anschluss sollte die 43-Jährige zum Polizeirevier Wiesloch transportiert werden, um dort eine Blutentnahme durchzuführen. Gegen diese Maßnahme leistete die Frau Widerstand unter anderem in Form von Kopfstößen in Richtung der Beamten. Nach erfolgter Blutentnahme wurde sie wieder auf freien Fuß entlassen. Sie wurde darüber belehrt bis auf Weiteres keine Kraftfahrzeuge führen zu dürfen. Die weiteren Ermittlungen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte werden durch das Polizeirevier Wiesloch geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell