Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Hoher Sachschaden und Verletzte nach Rotlichtverstoß

Heidelberg (ots)

Samstagnacht, gegen 23:30 Uhr, kam es auf der Speyerer Straße in Höhe Grasweg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem BMW stadtauswärts und wollte auf die B535 nach links abbiegen. Hierbei missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Land Rover einer 28-Jährigen, welche in Richtung Heidelberg unterwegs war. Durch den Aufprall verkeilten sich die beiden Fahrzeuge ineinander, der Land Rover wurde zudem auf eine Verkehrsinsel geschoben und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Durch die Wucht des Zusammenstoßes entstand an beiden Pkw Totalschaden, der Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die beiden Insassen wurden jeweils leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell