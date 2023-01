Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Unbekannte stehlen zwei Tresore aus Bankfiliale am Hauptbahnhof - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Zweimal innerhalb weniger Tage in eine Bankfiliale eingebrochen sind Unbekannte am Freiburger Hauptbahnhof. Der erste Einbruch ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand in der Nacht auf den 13.01.2023, der zweite Einbruch in der Nacht auf den 16.01.2023.

Die Täter entwendeten in beiden Fällen jeweils einen mehrere hundert Kilogramm schweren Tresor. Für den Abtransport wurde ein Fahrzeug genutzt, nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um einen silberfarbenen Transporter.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die in den betroffenen Nächten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0761/882-2880 zu melden.

