Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Gefährliche Körperverletzung an Bushaltestelle

Freiburg (ots)

Ein 40-jähriger Mann lief am Sonntag, 15.01.2023, gegen 01.35 Uhr, mit seiner Frau an der Bushaltestelle beim Bahnhof in Stetten vorbei, als er wohl plötzlich und ohne Ankündigung von einem 25-jährigen Mann gegen die Brust getreten wurde. Der 40-Jährige habe den 25-Jährigen ignoriert, soll dann aber von dem 25-Jährigen von Hinten angegriffen und zu Boden gebracht worden sein. Am Boden liegend soll der 25-Jährige weiter auf den 40-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben. Ein zufällig vorbeilaufender Zeuge kam zur Hilfe und konnte den 25-Jährigen von dem 40-Jährigen zerren. Der 25-Jährige flüchtete, konnte jedoch an den Gleisen von der Bundespolizei vorläufig festgenommen werden. Der Rettungsdienst brachte den 40-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen übernachtete der 25-Jährige zur Verhinderung von weiteren Störungen bei der Polizei. Dabei konnte er es wohl nicht unterlassen Polizeibeamte zu beleidigen.

