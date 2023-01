Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: 4-jähriges Kind auf Fußgängerfurt am Fuß gestreift

Freiburg (ots)

Am Samstag, 15.01.2023, gegen 14.30 Uhr, wurde ein 4-jähriger Junge mit seinem Laufrad auf der Fußgängerfurt in der Gretherstraße von einem 82-jährigen Pkw-Fahrer am Fuß gestreift. Der 4-Jährige überquerte zusammen mit seinen Eltern, bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage, die Fußgängerfurt in Richtung Innenstadt und wurde von einem 82-jährigen Pkw-Fahrer, welcher auch bei Grünlicht von der Schwarzwaldstraße nach rechts in die Gretherstraße einbog, übersehen. Der 4-jährige Junge kam zu Fall und wurde von seiner Mutter in die nahe gelegene Kinderklinik getragen. Dort wurden wohl keine Verletzungen festgestellt.

